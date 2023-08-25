Україна готує екстрадицію російського бойовика, затриманого у Фінляндії

Офіс генерального прокурора готує матеріали для екстрадиції одного з лідерів угрупування російських бойовиків "Русич" Яна Петровського, про затримання якого у Фінляндії стало відомо раніше.

Про це йдеться в повідомленні відомства, яке цитує "Європейська правда".

Росіянин фігурує у розслідуванні Служби безпеки України "за підозрою в участі у терористичній організації". За даними слідства, Петровський у 2014 році спільно з терористами "ЛНР" воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".

"У межах співпраці з Європолом Офіс Генпрокурора отримав інформацію про затримання цієї особи у Гельсінкі міграційною службою Фінляндської Республіки, а також відомості про можливість її депортації до РФ", – пояснили в прокуратурі.

У зв’язку з цим Офіс генпрокурора 15 серпня направив запит до фінських правоохоронних органів про затримання й тимчасовий арешт особи. Це сталось у середу, 23 серпня.

"Наразі ініціатор розшуку здійснює підготовку матеріалів, необхідних для екстрадиції особи", – зазначили у відомстві, додавши, що процесуальне керівництво у провадженні здійснює Луганська обласна прокуратура.

Про арешт Яна Петровського у Фінляндії у п'ятницю повідомили фінські ЗМІ. Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України та безпеці країни.

Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала чоловіка до Росії у 2016 році, оскільки він вважався загрозою безпеці.