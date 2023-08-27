Російський бойовик в'їхав до Фінляндії завдяки новому імені та навчанню дружини

Один із лідерів угруповання російських бойовиків "Русич" Ян Петровський, якого затримали у Фінляндії, в'їхав до країни завдяки новому імені, а також навчанню своєї дружини.

Про це, як пише "Європейська правда", Helsingin Sanomat розповіла адвокатка Петровського Наталія Мальгіна.

За словами юрисконсульта бойовика, той отримав посвідку на проживання у Фінляндії на ім'я Воїслава Тордена на підставі навчання своєї дружини, яка отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.

Бойовика внесли до санкційного списку ЄС під ім'ям Ян Петровський. Він в'їхав до Фінляндії автомобілем через пункт пропуску Ваалімаа 19 липня в супроводі дружини і трьох дітей.

Петровського затримали у вестибюлі аеропорту Гельсінкі-Вантаа 20 липня за підозрою в імміграційних злочинах, коли з сім'єю прямував до Ніцци (Франція), щоб відвідати родичів.

Раніше повідомлялося, що офіс генерального прокурора готує матеріали для екстрадиції одного з лідерів угрупування російських бойовиків "Русич" Яна Петровського.

Росіянин фігурує у розслідуванні Служби безпеки України "за підозрою в участі у терористичній організації". За даними слідства, Петровський у 2014 році спільно з терористами "ЛНР" воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".

Про арешт Яна Петровського у Фінляндії у п'ятницю повідомили фінські ЗМІ. Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України та безпеці країни.

Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала чоловіка до Росії у 2016 році, оскільки він вважався загрозою безпеці.