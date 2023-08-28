В Финляндии предлагают обновить выдачу вида на жительство после задержания неонациста из РФ

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила о необходимости тщательно пересмотреть систему выдачи видов на жительство на фоне ситуации с задержанием российского боевика и неонациста Яна Петровского.

Об этом она сказала в интервью изданию IltaSanomat, которое приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

"Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут угрожать национальной безопасности страны", – подчеркнула министр.

Она напомнила, что российский боевик получил въездные документы на основании родственных связей после того, как его жена поступила на учебу в Финляндию.

Об аресте Яна Петровского в Финляндии в пятницу сообщили финские СМИ. Мужчину внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины и безопасности страны.

Офис генерального прокурора Украины готовит материалы для экстрадиции Петровского.

Петровский, который в юности несколько лет жил в Норвегии, также участвовал в войне в Сирии в составе ультраправой группировки, воюющей на стороне режима президента Башара Асада. Норвегия депортировала мужчину в Россию в 2016 году, поскольку он считался угрозой безопасности.