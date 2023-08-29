У Вільнюсі вперше в історії знесуть радянську висотку

У литовській столиці Вільнюсі вперше в історії знесуть висотку радянського періоду для будівництва кварталу житлових будинків з адміністративними приміщеннями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Конкурс на будівництво в цьому місці, де раніше розташовувалася Колегія міжнародного права та бізнесу, виграла компанія Homa Group, яка відповідає за розвиток нерухомості у Вільнюсі.

За словами виконавчого директора компанії Юргіти Квеселайте, активна забудова і зручна інфраструктура в цьому районі стимулюють будівництво об'єктів різного призначення.

"Ми хотіли не тільки інтегрувати новий комплекс у контексті місцевості, що змінюється, а й брати участь у розвитку цієї частини міста", – зазначила вона.

Раніше мерія естонської Нарви, яка є найбільш російськомовним містом Естонії, не схвалила перейменування чотирьох із п’яти вулиць, назви яких необхідно декомунізувати.

Нагадаємо, минулого року за розпорядженням уряду Естонії у місті Нарва та його найближчих околицях було перенесено шість монументів із радянською військовою символікою, у тому числі танк Т-34, попри невдоволення багатьох містян. Танк відвезли у військовий музей неподалік столиці.

Згодом у Нарві не захотіли виставляти підбитий російський танк, який привезли з України як музейний експонат.