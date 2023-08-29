В Вильнюсе впервые в истории снесут советскую высотку

В литовской столице Вильнюсе впервые в истории снесут высотку советского периода для строительства квартала жилых домов с административными помещениями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Конкурс на строительство в этом месте, где ранее располагалась Коллегия международного права и бизнеса, выиграла компания Homa Group, отвечающая за развитие недвижимости в Вильнюсе.

По словам исполнительного директора компании Юргиты Квеселайте, активная застройка и удобная инфраструктура в этом районе стимулирует строительство объектов различного назначения.

"Мы хотели не только интегрировать новый комплекс в контексте меняющейся местности, но и участвовать в развитии этой части города", – отметила она.

Ранее мэрия эстонской Нарвы, самого русскоязычного города Эстонии, не одобрила переименование четырех из пяти улиц, названия которых необходимо декоммунизировать.

Напомним, в прошлом году по распоряжению правительства Эстонии в городе Нарва и его ближайших окрестностях было перенесено шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34, несмотря на недовольство многих горожан. Танк отвезли в военный музей неподалеку от столицы.

Впоследствии в Нарве не захотели выставлять подбитый российский танк, который привезли из Украины как музейный экспонат.