У Фінляндії пояснили, як неонацист Петровський безперешкодно потрапив в країну

Фінські служби безперешкодно впустили в країну російського бойовика Яна "Славяна" Петровського із неонацистського угруповання "Русіч" через те, що не запідозрили підробки документів.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію у коментарі Yle підтвердив керівник Міграційної служби Ілкка Хаахтела.

Хаахтела зазначив, що у Фінляндії не запідозрили підробки документів на ім’я "Воїслава Тордена", і не виявили, що це вигадане ім’я Петровського.

Завдяки новому посвідченню особи росіянин зміг пройти першу перевірку у дипломатичній місії, а згодом перевірку міграційної служби.

Оскільки фальсифікацію особистості не виявили, міграційна служба не пов’язала "Воїслава Тордена" з Петровським, який знаходиться у санкційному списку.

Ілкка Хаахтела зазначив, що служби Фінляндії при цьому регулярно виявляють спроби в’їхати на територію ЄС за підробленими документами.

На його думку, цей випадок свідчить про потребу більшої координації між різними службами та, можливо, перегляду існуючих процедур розгляду заявок.

"У нас є доступ не до всієї інформації, яка може бути потрібна у деяких випадках. Варто обговорити, як ми могли б отримувати таку інформацію від усіх органів безпеки", – зазначив посадовець.

Прем'єр Петтері Орпо, коментуючи ситуацію, також зазначив, що це привід переглянути чинні правила і заходи.

"Я попросив надати оновлену інформацію про форми перетину кордону, а також оцінку ситуації – чи варто нам посилити якісь заходи", – зазначив він.

Про арешт Яна Петровського у Фінляндії минулого тижня повідомили фінські ЗМІ. Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України та безпеці країни.

Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала чоловіка до Росії у 2016 році, оскільки він вважався загрозою безпеці.

Офіс генерального прокурора України готує матеріали для екстрадиції Петровського. Росіянин фігурує у розслідуванні Служби безпеки України, за даними якого, він у 2014 році воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".

Сам Петровський після арешту просить екстрадувати його до Росії.