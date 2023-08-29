В Финляндии объяснили, как неонацист Петровский беспрепятственно попал в страну

Финские службы беспрепятственно впустили в страну российского боевика Яна "Славяна" Петровского из неонацистской группировки "Русич", потому что не заподозрили подделки документов.

Как сообщает "Европейская правда", такую информацию в комментарии Yle подтвердил руководитель Миграционной службы Илкка Хаахтела.

Хаахтела отметил, что в Финляндии не заподозрили подделки документов на имя "Воислава Тордена" и не обнаружили, что это вымышленное имя Петровского.

Благодаря новому удостоверению личности россиянин смог пройти первую проверку в дипломатической миссии, а затем проверку миграционной службы.

Поскольку фальсификацию личности не обнаружили, миграционная служба не связала "Воислава Тордена" с Петровским, который находится в санкционном списке.

Илкка Хаахтела отметил, что службы Финляндии при этом регулярно выявляют попытки въехать на территорию ЕС по поддельным документам.

По его мнению, этот случай свидетельствует о необходимости большей координации между различными службами и, возможно, пересмотра существующих процедур рассмотрения заявок.

"У нас есть доступ не ко всей информации, которая может быть нужна в некоторых случаях. Стоит обсудить, как мы могли бы получать такую информацию от всех органов безопасности", – отметил чиновник.

Премьер Петтери Орпо, комментируя ситуацию, также отметил, что это повод пересмотреть действующие правила и меры.

"Я попросил предоставить обновленную информацию о формах пересечения границы, а также оценку ситуации – стоит ли нам усилить какие-то меры", – отметил он.

Об аресте Яна Петровского в Финляндии на прошлой неделе сообщили финские СМИ. Мужчину внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины и безопасности страны.

Петровский, который в юности несколько лет жил в Норвегии, также участвовал в войне в Сирии в составе ультраправой группировки, воюющей на стороне режима президента Башара Асада. Норвегия депортировала мужчину в Россию в 2016 году, поскольку он считался угрозой безопасности.

Офис генерального прокурора Украины готовит материалы для экстрадиции Петровского. Россиянин фигурирует в расследовании Службы безопасности Украины, по данным которого, он в 2014 году воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

Сам Петровский после ареста просит экстрадировать его в Россию.