Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію

Російський бойовик Ян Петровський із неонацистського угруповання "Русіч", яке воювало проти України, просить екстрадувати його до Росії.

Це випливає з повідомлення посольства РФ у Фінляндії, яке цитує "Європейська правда".

Петровського, який у Фінляндії жив під іменем Воїслав Торден, у понеділок відвідали консульські співробітники посольства РФ у Гельсінкі.

"Під час зустрічі Торден повідомив, що скарг на умови утримання та обставини затримання не має, висловив побажання щодо свого якнайшвидшого повернення до Росії", – зазначає російське посольство.

Там додали, що "вживають усіх можливих заходів для захисту законних інтересів громадянина Росії".

Про арешт Яна Петровського у Фінляндії минулого тижня повідомили фінські ЗМІ. Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України та безпеці країни.

Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала чоловіка до Росії у 2016 році, оскільки він вважався загрозою безпеці.

Офіс генерального прокурора України готує матеріали для екстрадиції Петровського. Росіянин фігурує у розслідуванні Служби безпеки України, за даними якого, він у 2014 році воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".