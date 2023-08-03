МЗС Польщі хоче з'ясувати з послом України причини напруги між країнами

Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик розповів, про що в МЗС Польщі будуть говорити з послом України Василем Зваричем після того, як він повернеться із зустрічі послів в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", польський посадовець сказав в ефірі Першого каналу Польського радіо.

За словами Мулярчика, метою запрошення посла на розмову є "з’ясувати причини тієї напруги, яка сьогодні є в польсько-українських стосунках". Він підкреслив, що напруга спричинена "не польською стороною".

Посадовець додав, що Варшава не хоче вступати у сеперчку з Києвом, "тому що від цієї суперечки отримають користь інші, кому вигідно, щоб між міністрами Польщі та України була напруга".

"Ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоби наша робота була злагодженою. У нас є спільні інтереси та спільні цілі", – наголосив Мулярчик.

У вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через заяви керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років". Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання Пшидача.

У відповідь Польща оголосила про виклик посла України Василя Зварича. Також польське МЗС підкреслило прагнення Варшави до добрих відносин із Україною.