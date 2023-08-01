Моравецький засудив виклик посла Польщі в Києві: Таких помилок не повинно бути

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання представника офісу президента Польщі Марчина Пшидача.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Моравецький написав у Twitter.

Він підкреслив, що виклик польського посла – "представника країни, який єдиний залишився в Києві в день вторгнення Росії в Україну" до МЗС України "не повинен був відбутися".

"У міжнародній політиці, в умовах війни, що триває, з огляду на величезну підтримку, яку Польща надає Україні, таких помилок не повинно бути", – написав прем’єр Польщі.

Він додав, що для Польщі інтереси будь-якої іншої держави ніколи не будуть стояти вище за власні.

У вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до Міністерства закордонних справ у Києві через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".

Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

Водночас в Офісі президента України назвали безпідставними заяви у Варшаві про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.