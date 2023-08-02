МЗС Польщі після виклику посла України: Хочемо добрих відносин

Польське Міністерство закордонних справ у середу після виклику українського посла Василя Зварича на тлі дипломатичної напруженості підкреслило прагнення Варшави до добрих відносин із Україною.

Про це МЗС Польщі повідомило у Twitter, пише "Європейська правда".

Відомство зазначило, що Польща "хоче добрих відносин з Україною", й вони "повинні ґрунтуватися на взаємній повазі та розумінні національних інтересів".

"Між партнерами слід уникати слів і дій, які шкодять добрим відносинам. Польща очікує, що Україна буде готова взяти до уваги нашу позицію щодо, зокрема, захисту польського сільського господарства, а також інших питань", – додали в міністерстві.

У Варшаві зазначили, що таку позицію довели до відома українського дипломата.

Нагадаємо, у вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через заяви керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років". Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання Пшидача.