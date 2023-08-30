У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Російська розвідка не припиняє спроби знайти людей, які б погодились працювати проти Польщі.
Про це в ефірі Польського радіо заявив заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.
За його словами, польські спецслужби бачать подальші спроби знайти людей, які були б готові працювати на російську розвідку проти Варшави.
Він розповів, що в справі про мережу шпигунів, які мали знешкоджувати потяги з вантажами в Україну, 16 особам висунули звинувачення.
Посилаючись на останні розслідування польської контррозвідки, Жарин заявив, що ті, хто співпрацюють з РФ або Білоруссю, зосереджуються на розпізнаванні важливих об'єктів, включаючи військові частини, залізничні лінії та аеропорти.
"Ми усвідомлюємо, що це певний постійний елемент загроз, з якими польська держава зіткнеться в найближчі місяці і навіть роки", — резюмував він.
Раніше повідомлялося, що польські спецслужби поки не бачать підстав вважати ворожими диверсіями спалах "хвороби легіонерів" у Жешуві та втручання стоп-сигналами у роботу залізниці.
Перед цим стало відомо, що слідчі допитують затриманих у Білостоку чоловіків з радіообладнанням, один з яких сам виявився правоохоронцем.
Нагадаємо, кількість підтверджених смертей внаслідок спалаху "хвороби легіонерів" у Жешуві зросла до 11, загалом підтверджено 144 випадки зараження.
На цей час перевірили лише дев’ять із понад сотні відібраних проб води.
Одне з останніх опитувань свідчить, що більшість поляків почуваються у безпеці, попри сусідство з Росією та Білоруссю.