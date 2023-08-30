В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы

Российская разведка не прекращает попытки найти людей, которые бы согласились работать против Польши.

Об этом в эфире Польского радио заявил заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

По его словам, польские спецслужбы видят дальнейшие попытки найти людей, которые были бы готовы работать на российскую разведку против Варшавы.

Он рассказал, что в деле о сети шпионов, которые должны были обезвреживать поезда с грузами в Украину, 16 лицам предъявили обвинения.

Ссылаясь на последние расследования польской контрразведки, Жарин заявил, что те, кто сотрудничают с РФ или Беларусью, сосредотачиваются на распознавании важных объектов, включая военные части, железнодорожные линии и аэропорты.

"Мы осознаем, что это определенный постоянный элемент угроз, с которыми польское государство столкнется в ближайшие месяцы и даже годы", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что польские спецслужбы пока не видят оснований считать враждебными диверсиями вспышку "болезни легионеров" в Жешуве и вмешательство стоп-сигналами в работу железной дороги.

Перед этим стало известно, что следователи допрашивают задержанных в Белостоке мужчин с радиооборудованием, один из которых сам оказался правоохранителем.

Напомним, количество подтвержденных смертей в результате вспышки "болезни легионеров" в Жешуве возросло до 11, всего подтверждено 144 случая заражения.

В настоящее время проверили только девять из более чем сотни отобранных проб воды.

Один из последних опросов свидетельствует, что большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с Россией и Беларусью.