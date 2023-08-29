"Стоп-сигнали" на польській залізниці: один із затриманих виявився поліцейським

Один із підозрюваних у втручанні в нормальну роботу залізниці на сході Польщі виявився співробітником поліції, його відсторонили від служби.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Один з двох чоловіків, затриманих у Білостоку за підозрами у надсиланні "стоп-сигналу" на залізничні лінії у регіоні, виявився правоохоронцем.

29-річний чоловік працював у місцевому управлінні поліції.

Поліція Підляського воєводства повідомила, що начальник поліції у Білостоку розпочав дисциплінарне провадження та видав наказ про негайне відсторонення від служби співробітника, якому прокуратура оголосила підозру. Також починають процедуру звільнення зі служби.

За звинуваченнями у створенні фальшивої тривоги може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у п’ятницю та протягом вихідних у Польщі сталося кілька інцидентів із втручанням з боку невідомих осіб "стоп-сигналом" у роботу залізниці, внаслідок чого кілька десятків потягів аварійно зупинилися.

Перший інцидент стався в районі Щецина. Там зловмисники спершу надіслали "стоп-сигнал", а далі зуміли ввімкнути через системи сповіщення у поїздах гімн Росії і фрагмент промови Путіна.

Далі надсилання "стоп-сигналу" сталося в районі Білостока та під Вроцлавом. Після того у Білостоку затримали двох осіб, у них вилучили аматорське радіообладнання.

"Стоп-сигнал" розробили для швидкого сповіщення машиністів про небезпеку та екстреної зупинки потягів, польська залізниця використовує його багато років для запобігання аваріям. Різні лінії послуговуються різними радіочастотами. Дізнатися їх і створити такий сигнал для фахівців не складно.