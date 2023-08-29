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"Стоп-сигнали" на польській залізниці: один із затриманих виявився поліцейським

Вівторок, 29 серпня 2023, 10:02

Один із підозрюваних у втручанні в нормальну роботу залізниці на сході Польщі виявився співробітником поліції, його відсторонили від служби.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Один з двох чоловіків, затриманих у Білостоку за підозрами у надсиланні "стоп-сигналу" на залізничні лінії у регіоні, виявився правоохоронцем.

29-річний чоловік працював у місцевому управлінні поліції. 

Поліція Підляського воєводства повідомила, що начальник поліції у Білостоку розпочав дисциплінарне провадження та видав наказ про негайне відсторонення від служби співробітника, якому прокуратура оголосила підозру. Також починають процедуру звільнення зі служби. 

За звинуваченнями у створенні фальшивої тривоги може загрожувати до 8 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у п’ятницю та протягом вихідних у Польщі сталося кілька інцидентів із втручанням з боку невідомих осіб "стоп-сигналом" у роботу залізниці, внаслідок чого кілька десятків потягів аварійно зупинилися. 

Перший інцидент стався в районі Щецина. Там зловмисники спершу надіслали "стоп-сигнал", а далі зуміли ввімкнути через системи сповіщення у поїздах гімн Росії і фрагмент промови Путіна. 

Далі надсилання "стоп-сигналу" сталося в районі Білостока та під Вроцлавом. Після того у Білостоку затримали двох осіб, у них вилучили аматорське радіообладнання.  

"Стоп-сигнал" розробили для швидкого сповіщення машиністів про небезпеку та екстреної зупинки потягів, польська залізниця використовує його багато років для запобігання аваріям. Різні лінії послуговуються різними радіочастотами. Дізнатися їх і створити такий сигнал для фахівців не складно. 

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