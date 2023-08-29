Більшість поляків почуваються у безпеці, попри сусідство з Росією і Білоруссю

Більшість поляків не відчувають небезпеки у зв’язку з потенційними загрозами з боку сусідніх Росії та Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування United Surveys на замовлення RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna.

Лише 3% опитаних респондентів вважають, що Польща через сусідство з Росією та Білоруссю у явній небезпеці.

Ще 24% вважають, що таке сусідство є "радше небезпечним".

У той же час, 56% опитаних вважають, що Польща "радше у безпеці", і 8% – "точно у безпеці".

Відчуття загрози дещо вище серед людей старшого віку і мешканців великих міст.

Нагадаємо, минулого тижня Польща оголосила про створення підрозділу спецназу для захисту критичної інфраструктури.

Також Польща і держави Балтії погодили умови для закриття кордону з Білоруссю.