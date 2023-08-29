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Більшість поляків почуваються у безпеці, попри сусідство з Росією і Білоруссю

Вівторок, 29 серпня 2023, 08:32

Більшість поляків не відчувають небезпеки у зв’язку з потенційними загрозами з боку сусідніх Росії та Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування United Surveys на замовлення RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna.

Лише 3% опитаних респондентів вважають, що Польща через сусідство з Росією та Білоруссю у явній небезпеці.

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Ще 24% вважають, що таке сусідство є "радше небезпечним". 

У той же час, 56% опитаних вважають, що Польща "радше у безпеці", і 8% – "точно у безпеці".

Відчуття загрози дещо вище серед людей старшого віку і мешканців великих міст.

Нагадаємо, минулого тижня Польща оголосила про створення підрозділу спецназу для захисту критичної інфраструктури. 

Також Польща і держави Балтії погодили умови для закриття кордону з Білоруссю.

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