Більшість поляків почуваються у безпеці, попри сусідство з Росією і Білоруссю
Більшість поляків не відчувають небезпеки у зв’язку з потенційними загрозами з боку сусідніх Росії та Білорусі.
Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування United Surveys на замовлення RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna.
Лише 3% опитаних респондентів вважають, що Польща через сусідство з Росією та Білоруссю у явній небезпеці.
Ще 24% вважають, що таке сусідство є "радше небезпечним".
У той же час, 56% опитаних вважають, що Польща "радше у безпеці", і 8% – "точно у безпеці".
Відчуття загрози дещо вище серед людей старшого віку і мешканців великих міст.
Нагадаємо, минулого тижня Польща оголосила про створення підрозділу спецназу для захисту критичної інфраструктури.
Також Польща і держави Балтії погодили умови для закриття кордону з Білоруссю.