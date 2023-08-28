Спалах "хвороби легіонерів" у Польщі: кількість жертв збільшилася, збудника виявили у водогоні

У Польщі вже 11 осіб загинули від легіонельозу, було підтверджено інфікування 144 пацієнтів.

Такі дані оприлюднила Державна санітарна інспекція, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat.

Десять померлих – мешканці Жешува, ще один – з Жешувського повіту. Вік жертв легіонельозу коливається від 64 до 95 років, усі вони мали супутні захворювання.

Загалом було підтверджено інфікування 144 пацієнтів. Найбільша кількість хворих у Жешуві – 96 осіб та в Жешувському повіті – 32 особи.

Крім того, державний регіональний санітарний інспектор Підкарпатського воєводства Адам Сідор заявив, що у чотирьох із дев'яти проб води, узятих із водогону Жешува, виявлено бактерії легіонелли – збудника легіонельозу. Причому у двох із них концентрація бактерій була дуже високою.

Загалом було відібрано на аналіз 105 проб води з міського водогону. Вісім зразків було відібрано із сусідніх повітів.

За даними Onet, легіонелла також була виявлена в Люблінському воєводстві. Інфікований чоловік раніше перебував у Підкарпатському воєводстві.

"Хвороба легіонерів" – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай інфікування стається через системи кондиціонування або крани і душові кабіни, якими не часто користуються. Хвороба не може передаватися від людини до людини.

Про спалах легіонельозу у Жешуві стало відомо минулого тижня. Тоді зафіксували понад 100 випадків інфікування.