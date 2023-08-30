Як скандал довкола прем’єрки Естонії може вдарити по Україні

Прем’єрка Естонії Кая Каллас потрапила у дуже гучний скандал: як виявилося, компанія, частку в якій має її чоловік Арво Халлік, продовжувала співпрацювати з росіянами навіть після початку повномасштабної війни.

І це в ситуації, коли сама Каллас неодноразово зверталася до естонського бізнесу із закликами припинити співпрацю з компаніями з РФ, не чекаючи нових санкцій.

Тож не дивно, що внаслідок цього скандалу рейтинг голови уряду різко впав, а більшість естонців виступають за її відставку.

Докладніше про все це – у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії. А для тих, хто надає перевагу відеоформату, рекомендуємо переглянути блог на YouTube-каналі "ЄвроПравди".

Журналістам порталу ERR вдалося дізнатися, що транспортна компанія Stark Logistics, частка акцій якої належить чоловіку прем'єрки Арво Халліку, не стала відмовлятися від співпраці з російським бізнесом навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як виявилося, ця компанія активно співпрацює з естонською фірмою Metaprint, що має в Росії завод із виробництва аерозольного пакування.

Варто відзначити, до цього скандалу Кая Каллас не давала жодних підстав для звинувачень у подвійних стандартах.

А особливо – у сфері відносин із Росією.

За її урядування Естонія стала безумовним лідером військової підтримки України (у співвідношенні до рівня ВВП), прийняла рішення передати ЗСУ всі свої 155-міліметрові гаубиці, випереджає інші країни у питанні конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

Саме тому цей скандал виявився настільки потужним. Навіть попри заяви Поліції безпеки Естонії про те, що діяльність компанії Stark Logistics не порушує санкційного законодавства, а тому вони не бачать підстав змінювати рівень допуску Каллас до державної таємниці.

При цьому поведінка прем'єрки лише додала аргументів її критикам.

Вона відмовилася прийти на засідання парламенту, щоб надати всі необхідні свідчення, і обмежилася кількома інтерв’ю та зверненням, де заявила, що не збирається подавати у відставку.

Разом із тим Каллас переконує, що не знала про всі деталі бізнесу свого чоловіка. Тим більше, що він вже заявив про екстрений вихід із цієї компанії, "продавши свої акції за ціною бутерброда" – цей крок прем'єрка трактує як його покарання за співпрацю з РФ.

Чи дійсно голова уряду Естонії стала жертвою дій свого чоловіка?

Цього не можна виключати. Хоча виглядає дуже дивно, що політик топ-рівня не перевіряє інформацію, яка може мати вкрай негативний іміджевий ефект.

І це вплинуло на підтримку прем’єрки серед естонців. Опитування вже показують: переважна більшість естонців вважають, що прем'єр-міністерка має піти у відставку.

На зміну зовнішнього курсу Естонії і зменшення підтримки України цей скандал вплинути не має.

Проблема полягає в іншому: цей скандал завдає удару по вимогах до бізнесу розривати економічні зв'язки з РФ.

Можна очікувати, що частина компаній замислиться над поверненням до такої співпраці з РФ.

А те, що йдеться про країну, яка є лідером підтримки України, лише посилює ці виклики.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.