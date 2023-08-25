Більшість естонців – за відставку прем'єрки через скандал з "російським бізнесом" чоловіка

Результати двох опитувань показують, що більшість естонців вважають, що прем'єр-міністерка Кая Каллас має піти у відставку через пов'язану з Росією підприємницьку діяльність її чоловіка.

Про це свідчать результати опитувань Norstat і Turu-uuringud, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

В опитуванні Norstat 57% респондентів обрали варіант "Вона має піти у відставку", 31% – "Вона має дати пояснення, але може продовжувати обіймати свою посаду", 7% респондентів – "Вона не має нічого робити", а 5% – "Не можу дати відповідь".

Хоча більше половини опитаних вважають відставку прем'єрки необхідною, відповіді істотно різняться залежно від партійних уподобань.

Переважна більшість прихильників опозиційних партій вважає, що відставка необхідна. Так кажуть 96% прихильників націоналістичної EKRE, 80% тих, хто підтримує Центристську партію, і 74% виборців Isamaa.

39% прихильників соцдемів і 28% виборців Eesti 200 вважають, що прем'єр-міністерка має піти у відставку. Більше половини опитаних прихильників обох партнерів Партії реформ (політсила Каллас. – Ред.) по коаліції вважають, що Кая Каллас повинна дати пояснення, але може продовжувати обіймати свою посаду.

Norstat провів опитування з 24 до 25 серпня в онлайн-середовищі серед громадян Естонії віком від 18 років і старше, загалом у ньому взяло участь 1000 респондентів.

48% респондентів опитування Turu-uuringud вважають, що Каллас обов'язково має піти, а 21% відповів: "Швидше так".

Варіант "Швидше ні" обрали 14% опитаних, "Безумовно ні" – 9%. Не мали позиції з цього питання 9% респондентів.

Найбільш критично (83%) ставляться до Каллас неестонці, серед естонців за відставку прем'єр-міністра виступає 61%.

Найменше тих, хто хоче відставки глави уряду серед прихильників Партії реформ – 17%. Що стосується інших коаліційних партій, то 38% виборців Соціал-демократичної партії і 61% прихильників Eesti 200 хочуть зміни прем'єр-міністра.

Компанія Turu-uuringud почала опитування людей у четвер увечері з 17:00 (тобто після того, як Кая Каллас дала пояснення на пресконференції уряду) і завершила в п'ятницю вранці. Загалом було опитано 767 осіб.

Телерадіокомпанія ERR повідомила в середу, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловікові прем'єр-міністра Каї Каллас Арво Халліку, продовжувала здійснювати вантажоперевезення в Росію під час війни в Україні.

У четвер Кая Каллас сказала, що до цього тижня не знала про співпрацю чоловіка з бізнес-партнером у Росії, та що їй "нема чого приховувати".

Дві естонські газети вийшли в п'ятницю із закликом до прем'єр-міністерки Каї Каллас подати у відставку через лицемірство її чоловіка щодо російського бізнесу. В опозиції також вимагають відставки прем'єрки.

Чоловік Каї Каллас Арво Халлік, чий бізнес спровокував урядову кризу в країні, оголосив у п'ятницю, що продає всі свої акції в підприємстві Stark Logistics і йде з компанії.