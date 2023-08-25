Спецслужба Естонії: "Російський бізнес" чоловіка прем’єрки не порушував санкцій

Поліція безпеки Естонії заявила, що діяльність компанії Stark Logistics, якою володіє чоловік прем’єр-міністерки країни Каї Каллас, у Росії не порушує чинних санкцій.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит суспільного мовника ERR, повідомляє "Європейська правда".

Спецслужба повідомила, що, за її інформацією, "підприємства, пов'язані з чоловіком прем'єр-міністерки, не порушували санкцій".

"Якщо десь і використовувалася так звана схема JOKK (з естонської "юридично все коректно". – Ред.), то це якраз і означає, що немає підстав щось інкримінувати за пенітенціарним правом. А моральних оцінок ми не даємо", – йдеться у відповіді Поліції безпеки Естонії.

Там також додали, що у зв’язку з інцидентом не побачили підстав змінювати рівень допуску Каллас до державної таємниці.

Телерадіокомпанія ERR повідомила в середу, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловікові прем'єр-міністра Каї Каллас Арво Халліку, продовжувала здійснювати вантажоперевезення в Росію під час війни в Україні.

У четвер Кая Каллас сказала, що до цього тижня не знала про співпрацю чоловіка з бізнес-партнером у Росії, та що їй "нема чого приховувати".

Чоловік Каллас Арво Халлік, чий бізнес спровокував урядову кризу в країні, оголосив у п'ятницю, що продає всі свої акції в підприємстві Stark Logistics і йде з компанії.