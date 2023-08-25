Чоловік прем'єрки Естонії вирішив продати свою частку і піти з компанії, що працювала з РФ

Чоловік прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас Арво Халлік, чий бізнес спровокував урядову кризу в країні, оголосив у п'ятницю, що продає всі свої акції в підприємстві Stark Logistics і йде з компанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

"Виникла зацікавленість з боку ЗМІ, і я розумію, що моя ділова діяльність, участь і робота в компанії Stark Logistics, що здійснювала перевезення з Естонії в Росію для нашого клієнта AS Metaprint (і водночас основного акціонера компанії. – Ред.), викликали запитання, які, незалежно від відповідей, вплинуть на роботу моєї дружини", – написав у надісланій у ЗМІ заяві Арво Халлік.

"Тому сьогодні я домовився з іншими акціонерами Stark Logistics, що негайно продам усі свої акції назад Stark Logistics, також вийду з правління компанії, розірву трудовий договір фінансового менеджера, відмовлюсь від будь-яких інших ролей і обов'язків і передам їх іншим співробітникам", – зазначив Халлік.

За його словами, Stark Logistics компанія багато в чому була справою його життя протягом останніх 14 років. "Як підприємець і фінансовий менеджер, я завжди поводився законно і робив усе згідно зі своїми кращими знаннями і цінностями", – підкреслив бізнесмен.

"Ми багато разів обговорювали питання перевезення для нашого клієнта і вірили, що чинимо правильно, допомагаючи потрібним людям і рятуючи там хорошу естонську компанію, інакше ми б не змогли цього зробити. Я розумію, що багато людей в Естонії так не вважають. Навпаки, їм не здається це моральним у світлі загарбницької війни Росії", – заявив Халлік.

Підприємець вибачився за ситуацію, що виникла, і за шкоду, яку вона завдала його дружині.

Він підтвердив, що Кая Каллас не була в курсі його підприємницької діяльності.

"Але зупинка перевезень для мене вже не є достатнім кроком. Я не можу взяти на себе відповідальність за свого клієнта і ділового партнера, бо жодна компанія не знає все про свого клієнта. За цих обставин мені краще повністю відмовитися від своєї частки в Stark Logistics і роботи в компанії", – пояснив Халлік.

Телерадіокомпанія ERR повідомила в середу, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловікові прем'єр-міністра Каї Каллас Арво Халліку, продовжувала здійснювати вантажоперевезення в Росію під час війни в Україні.

Дві естонські газети вийшли в п'ятницю із закликом до прем'єр-міністерки Каї Каллас подати у відставку через лицемірство її чоловіка щодо російського бізнесу. В опозиції також вимагають відставки прем'єрки.