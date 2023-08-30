Как скандал вокруг премьера Эстонии может ударить по Украине

Премьер Эстонии Кая Каллас попала в очень громкий скандал: как оказалось, компания, долю в которой имеет ее муж Арво Халлик, продолжала сотрудничать с россиянами даже после начала полномасштабной войны.

И это в ситуации, когда сама Каллас неоднократно обращалась к эстонскому бизнесу с призывами прекратить сотрудничество с компаниями из РФ, не дожидаясь новых санкций.

Неудивительно, что в результате этого скандала рейтинг главы правительства резко упал, а большинство эстонцев выступают за ее отставку.

Подробнее обо всем этом – в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии. А для тех, кто предпочитает видеоформат, рекомендуем посмотреть блог на YouTube-канале "ЕвроПравды".

Журналистам портала ERR удалось узнать, что транспортная компания Stark Logistics, доля акций которой принадлежит мужу премьера Арво Халлику, не стала отказываться от сотрудничества с российским бизнесом даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как оказалось, эта компания активно сотрудничает с эстонской фирмой Metaprint, имеющей в России завод по производству аэрозольной упаковки.

Стоит отметить, до этого скандала Кая Каллас не давала никаких оснований для обвинений в двойных стандартах.

А особенно – в сфере отношений с Россией.

При ее правлении Эстония стала безусловным лидером военной поддержки Украины (в соотношении к уровню ВВП), приняла решение передать ВСУ все свои 155-миллиметровые гаубицы, опережает другие страны в вопросе конфискации российских активов и их передачи Украине.

Именно поэтому этот скандал оказался настолько мощным. Даже несмотря на заявления Полиции безопасности Эстонии о том, что деятельность компании Stark Logistics не нарушает санкционного законодательства, а потому они не видят оснований менять уровень допуска Каллас к государственной тайне.

При этом поведение премьера только добавило аргументов ее критикам.

Она отказалась прийти на заседание парламента, чтобы предоставить все необходимые показания, и ограничилась несколькими интервью и обращением, где заявила, что не собирается подавать в отставку.

Вместе с тем Каллас утверждает, что не знала обо всех деталях бизнеса своего мужа. Тем более, что он уже заявил об экстренном выходе из этой компании, "продав свои акции по цене бутерброда" – этот шаг премьер трактует как его наказание за сотрудничество с РФ.

Действительно ли глава правительства Эстонии стала жертвой действий своего мужа?

Этого нельзя исключать. Хотя выглядит очень странно, что политик топ-уровня не проверяет информацию, которая может иметь крайне негативный имиджевый эффект.

И это повлияло на поддержку премьера среди эстонцев. Опросы уже показывают: подавляющее большинство эстонцев считают, что премьер-министр должна уйти в отставку.

На изменение внешнего курса Эстонии и уменьшение поддержки Украины этот скандал повлиять не должен.

Проблема заключается в другом: этот скандал наносит удар по требованиям к бизнесу разрывать экономические связи с РФ.

Можно ожидать, что часть компаний задумается над возвращением к такому сотрудничеству с РФ.

А то, что речь идет о стране, которая является лидером поддержки Украины, только усиливает эти вызовы.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.