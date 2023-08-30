Новое правительство в Латвии может сформировать не широкая коалиция

Кандидат в премьер-министры Латвии Эвика Силиня пока не дождалась решения "Объединенного списка" по поводу предложения сформировать четырехпартийную коалицию вместе с "Союзом зеленых и крестьян", "Национальным единством" и "Прогрессивными".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Президент Эдгарс Ринкевичс допустил возможность создания правительства, которое сформируют три партии и которое будет опираться на 52-54 голоса в Сейме.

"К середине сентября я бы хотел видеть дееспособный Кабинет министров", – заявил он.

В свою очередь Силиня еще раз подчеркнула стремление создать "достаточно широкую коалицию", поэтому призвала "Объединенный список" определиться со своим решением.

"Те партнеры, которые боятся потерять контроль, возможно, на каких-то властных позициях, должны решить, готовы ли они показать своим избирателям способность выполнить данные им обещания, или они продолжат искать "разные модели", чтобы найти себе удобную позицию у власти", – добавила кандидат в премьеры.

Официальные переговоры о создании правительства намечены на 31 августа. Но еще сегодня 30 августа в 16:00 после встречи Ринкевичса с "Объединенным списком" могут состояться неформальные консультации.

В Латвии 25 августа начались переговоры по формированию нового правительства во главе с Эвикой Силиней, которую выдвинул президент Эдгарс Ринкевичс.

Напомним, в начале августа предыдущий премьер Кришьянис Кариньш пытался договориться с нынешними коалиционными партнерами – "Нацобъединением" и "Объединенным списком", но общий язык найти не удалось и он начал переговоры о потенциальной коалиции с двумя другими партиями.

Сначала Кариньш не планировал уходить с должности, но в конце концов изменил решение и 17 августа официально подал в отставку.

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