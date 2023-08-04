Білий дім: РФ прагне купити боєприпаси у КНДР

Розвідка Сполучених Штатів встановила, що Північна Корея розглядає можливість надання артилерійськиї боєприпасів Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Згідно з інформацією, яку він оприлюднив, Росія "прагне збільшити військову співпрацю з КНДР, наприклад, шляхом продаєу артилерійських боєприпасів".

"Це ще один приклад того, наскільки відчайдушним стає (президент РФ Владімір) Путін, тому що його військова машина страждає від санкцій і експортного контролю", – додав Кірбі, зазначивши, що російські чиновники також звертаються (за військовою допомогою) до Ірану та Китаю.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати не будуть вагатись у запровадженні санкцій проти Північної Кореї за постачання зброї РФ.

Перед цим у Білому домі заявили, що міністр оборони РФ Сергєй Шойгу відвідав Північну Корею минулого тижня на тлі труднощів із придбанням озброєнь, з якими зіткнулась Росія.

У червні лідер КНДР Кім Чен Ин обіцяв "триматися за руки" з президентом Росії Владіміром Путіним і зміцнювати стратегічну співпрацю заради спільної мети – побудови потужної країни.

Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.