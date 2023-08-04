Белый дом: РФ стремится купить боеприпасы у КНДР

Разведка Соединенных Штатов установила, что Северная Корея рассматривает возможность предоставления артиллерийских боеприпасов России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает CNN.

Согласно информации, которую он обнародовал, Россия "стремится увеличить военное сотрудничество с КНДР, например, путем продажи артиллерийских боеприпасов".

"Это еще один пример того, насколько отчаянным становится (президент РФ Владимир) Путин, потому что его военная машина страдает от санкций и экспортного контроля", – добавил Кирби, отметив, что российские чиновники также обращаются (за военной помощью) к Ирану и Китаю.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не будут колебаться во введении санкций против Северной Кореи за поставки оружия РФ.

Перед этим в Белом доме заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею на прошлой неделе на фоне трудностей с приобретением вооружений, с которыми столкнулась Россия.

В июне лидер КНДР Ким Чен Ын обещал "держаться за руки" с президентом России Владимиром Путиным и укреплять стратегическое сотрудничество ради общей цели – построения мощной страны.

Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.