США готові запровадити санкції проти КНДР за постачання зброї Росії

Сполучені Штати не будуть вагатись у запровадженні санкцій проти Північної Кореї за постачання зброї РФ.

Про це заявив речник Держдепу Меттью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Представник Держдепу нагадав, що Сполучені Штати вже запроваджували низку санкції проти КНДР та юридичних і фізичних осіб по всьому світу за допомогу Росії у війні проти України.

"Ми без вагань будемо робити це і в майбутньому", – зазначив Міллер.

Водночас речник Держдепу додав, що він "не збирається заздалегідь обговорювати якісь конкретні дії".

Раніше у Білому домі заявили, що міністр оборони РФ Сергєй Шойгу відвідав Північну Корею на тлі труднощів із придбанням озброєнь, з якими зіткнулась Росія.

У червні лідер КНДР Кім Чен Ин обіцяв "триматися за руки" з президентом Росії Владіміром Путіним і зміцнювати стратегічну співпрацю заради спільної мети – побудови потужної країни.

Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.