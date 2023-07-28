Білий дім: Шойгу поїхав до КНДР на тлі проблем Росії з озброєннями

У Білому домі заявили, що міністр оборони РФ Сергєй Шойгу відвідав Північну Корею на тлі труднощів із придбанням озброєнь, з якими зіткнулась Росія.

Як пише "Європейська правда", про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, його цитує "Голос Америки".

"Це не секрет... Путін звертається до інших країн по допомогу і підтримку у веденні війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає в себе деякі контакти з (Північною Кореєю. – Ред.)", – сказав він.

Кірбі нагадав, що Північна Корея підтримує Кремль у війні проти України і постачає зброю, включно з ракетами, які може застосовувати піхота, і снарядами.

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили про приїзд Шойгу у четвер. Зокрема, російський міністр супроводжував північнокорейського лідера Кім Чен Ина на виставці озброєнь, де було представлено балістичні ракети КНДР з ядерними боєголовками.

Візит Шойгу став першим візитом російського міністра оборони до Північної Кореї після розпаду СРСР.

У червні лідер КНДР Кім Чен Ин обіцяв "триматися за руки" з президентом Росії Владіміром Путіним і зміцнювати стратегічну співпрацю заради спільної мети – побудови потужної країни.

Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.