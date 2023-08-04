Майже половина українських біженців у Німеччині мають надмірну кваліфікацію для роботи, яку вони виконують.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у дослідженні Нюрнберзького інституту досліджень зайнятості (IAB), яке опубліковуло Федеральне агентство з питань зайнятості.

Згідно з ним, близько 68% українських біженців працездатного віку в Німеччині мають вищу освіту, ще 16% – професійно-технічну освіту.

Дослідження також показало, що 18,1% працездатних українських біженців мають оплачувану роботу, тоді як 28,1% знаходить роботу після річного перебування в країні.

За даними дослідження, лише 39% працевлаштованих українських біженців працюють повний робочий день, 36% – неповний робочий день, 18% зайняті несуттєво, а 7% проходять навчання або стажування.

Дослідження IAB з'ясувало, що середній місячний заробіток українців, зайнятих повний робочий день, становить 2 550 євро, що майже на одну тисячу євро нижче середнього заробітку всіх працівників у Німеччині, в яких повний робочий день.

За словами представника IAB Герберта Брюкера, "переважна більшість українців працездатного віку (80%) – жінки, половина з яких мають дітей".

Він додав, що належний догляд за дітьми призводить "до більшої кількості соціальних контактів з німецькими сім'ями, сприяє соціальній інтеграції і, таким чином, також опосередковано полегшує доступ до ринку праці".

Дослідження ґрунтується на репрезентативному опитуванні близько шести тисяч українських біженців працездатного віку від 18 до 64 років, які перебувають у Німеччині з лютого 2022 року.

Раніше повідомлялося, що з понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні.

Перед цим уряди європейських країн виділили понад 43 мільярди євро на прихисток для українців, які стали біженцями через розв'язану Росією війну.