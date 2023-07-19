Німеччина виділила п’ять мільйонів євро українським біженцям у Грузії

Міністерство закордонних справ Німеччини виділило п'ять мільйонів євро Спілці робітничих самаритян (ASB) на наступні 18 місяців для допомоги українським біженцям у Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Інформацію про початок проєкту озвучили на пресконференції 18 липня, на якій посол Німеччини в Грузії Петер Фішер вручив символічний чек директору "ASB Грузія" Клеменсу фон Хюмендалю.

Мета проєкту – поліпшити становище українських біженців і задовольнити їхні потреби.

"ASB Грузія" реалізує проєкт спільно зі своїми партнерськими організаціями "Unite Together" і "Союзом самаритян Грузії".

Наразі в Грузії перебувають 25-26 тисяч українських біженців, однією з головних проблем яких є безробіття та економічні труднощі.

Пакет допомоги включає матеріальну допомогу різного призначення для 7 200 осіб, психологічну допомогу для 2 000 осіб, матеріальну допомогу на зимівлю для 3 000 осіб тощо.

За даними Міністерства внутрішніх справ Грузії, серед людей, які попросили притулку у Грузії цього року, найчисельнішу групу складають громадяни України.