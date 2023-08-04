Почти половина украинских беженцев в Германии имеют чрезмерную квалификацию для работы, которую они выполняют.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в исследовании Нюрнбергского института исследований занятости (IAB), которое опубликовало Федеральное агентство по вопросам занятости.

Согласно ему, почти половина трудоустроенных украинских беженцев работают в профессиях, для которых они формально имеют высокую квалификацию. Около 68% украинских беженцев трудоспособного возраста в Германии имеют высшее образование, еще 16% – профессионально-техническое.

Исследование также показало, что 18,1% трудоспособных украинских беженцев имеют оплачиваемую работу. Среди беженцев, более года находящихся в стране, эта цифра растет до 28,1%.

По данным исследования, только 39% трудоустроенных украинских беженцев работают полный рабочий день, 36% – неполный рабочий день, 18% заняты несущественно, а 7% проходят обучение или стажировку.

Исследование IAB выяснило, что средний месячный заработок украинцев, занятых полный рабочий день, составляет 2 550 евро, что почти на одну тысячу евро ниже среднего заработка всех работников в Германии, у которых полный рабочий день.

По словам представителя IAB Герберта Брюкера, "подавляющее большинство украинцев трудоспособного возраста (80%) – женщины, половина из которых имеют детей".

Он добавил, что надлежащий уход за детьми приводит "к большему количеству социальных контактов с немецкими семьями, способствует социальной интеграции и, таким образом, также косвенно облегчает доступ к рынку труда".

Исследование основывается на репрезентативном опросе около шести тысяч украинских беженцев трудоспособного возраста от 18 до 64 лет, которые находятся в Германии с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что из более одного миллиона украинских беженцев, которые приехали в Германию, спасаясь от войны, 44% надеются остаться в стране.

Перед этим правительства европейских стран выделили более 43 миллиардов евро на приют для украинцев, которые стали беженцами из-за развязанной Россией войны.