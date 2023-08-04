Білорусь "відверто розчарована" новими санкціями від "брехливого й лицемірного" ЄС

Міністерство закордонних справ Білорусі в п’ятницю прокоментувало запроваджені Європейським Союзом напередодні нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, а також експортні обмеження на товари подвійного призначення.

Таку заяву в п’ятницю опублікувало білоруське МЗС, пише "Європейська правда".

У Мінську заявили, що "відверто розчаровані" рішенням Євросоюзу запровадити нові санкції, які вони вважають "продовженням недружньої політики ЄС щодо нашої країни, черговою спробою неприкритого втручання у внутрішні справи суверенної держави".

"Включення до санкційного переліку великих білоруських суб'єктів господарювання, на яких працюють тисячі білорусів, укотре наочно ілюструє брехливі та лицемірні підходи Євросоюзу", – йдеться в заяві білоруського МЗС.

Також там запевнили, що "будь-які зовнішні спроби стримати розвиток" Білорусі "від початку приречені на провал", й нагадали, що залишають за собою право вжити заходів у відповідь.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу в четвер схвалила запровадження санкцій проти 38 фізичних і трьох юридичних осіб із Білорусі у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини у країні.

Також Рада ЄС розширила заборону на експорт до Білорусі низки критичних товарів і технологій, які сприяють зміцненню військового і технологічного потенціалу Білорусі. Також запроваджена додаткова заборона на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а ще – товарів і технологій, які можуть використовувати в авіації та космічній галузі.

Обмежувальні заходи щодо Мінська через його участь у війні Росії проти України у Брюсселі обговорювали протягом кількох місяців. Водночас глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наполягає на подальшому посиленні санкцій проти Білорусі.