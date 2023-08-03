ЄС запровадив санкції проти пропагандистів, суддів і тюремників режиму Лукашенка

Рада Європейського Союзу в четвер схвалила запровадження санкцій проти 38 фізичних і трьох юридичних осіб із Білорусі у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини у країні.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, яке цитує "Європейська правда".

Підсанкційні білоруські громадяни й компанії несуть відповідальність за серйозні порушення прав людини та сприяють репресіям проти громадянського суспільства та демократичних сил у Білорусі, пояснюють у Брюсселі.

Санкційні списки поповнились, серед іншого, співробітниками пенітенціарних установ Білорусі, причетними до тортур і жорстокого поводження з ув'язненими, пропагандистами й суддями, причетними до переслідування демократичної опозиції, активістів і журналістів.

У чорний список також потрапили три державні підприємства Білорусі, які вжили заходів проти працівників або звільнили їх за участь у мирних протестах і страйках, і білоруський державний нафтохімічний конгломерат "Белнефтехим".

Обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі тепер застосовуються до 233 фізичних та 37 юридичних осіб. Їхні активи в Євросоюзі підлягають заморожуванню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти.

Крім того, як уже повідомлялось, Рада Євросоюзу розширила заборону на експорт до Білорусі низки критичних товарів і технологій, які сприяють зміцненню військового і технологічного потенціалу Білорусі. Також запроваджена додаткова заборона на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а ще – товарів і технологій, які можуть використовувати в авіації та космічній галузі.

Обмежувальні заходи щодо Мінська через його участь у війні Росії проти України у Брюсселі обговорювали протягом кількох місяців. Водночас глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наполягає на подальшому посиленні санкцій проти Білорусі.