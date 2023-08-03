ЄС розширив заборону на експорт зброї та боєприпасів до Білорусі: деталі нових санкцій

Рада ЄС у четвер, 3 серпня, ухвалила санкції проти Білорусі, які запроваджуються за її підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Згідно з ухваленими заходами, буде розширена заборона на експорт до Білорусі низки критичних товарів і технологій, які сприяють зміцненню військового і технологічного потенціалу Білорусі.

Також запроваджена додаткова заборона на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів і технологій, які можуть використовувати в авіації та космічній галузі.

Рішення Ради ЄС приводить санкції проти Білорусі у відповідність до санкційного режиму проти Росії.

Нагадаємо, посли ЄС погодили запровадження нових санкцій проти Білорусі за її причетність до російської загарбницької війни наприкінці липня.

Обмежувальні заходи щодо Мінська через його участь у війні Росії проти України у Брюсселі обговорювали протягом кількох місяців.

Водночас глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наполягає на подальшому посиленні санкцій проти Білорусі.