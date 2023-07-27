У Литві наполягають на більш жорстких санкціях проти Білорусі

У Литві вважають, що після затвердження ЄС нових санкцій проти Білорусі вони мають бути посилені.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами литовського міністра, санкції проти Білорусі мали бути ухвалені вже давно. Він закликав ЄС не зупинятися на цьому.

"Після річної перерви було затверджено нові санкції проти Білорусі – сталося те, що давно мало статися. Білорусь підтримує російську агресію в Україні, ситуація з правами людини продовжує погіршуватися, а територію Білорусі використовують для обходу санкцій проти Росії", – зазначив Ландсбергіс.

Він підтвердив, що новий пакет вводить нові обмеження на товари подвійного призначення, авіаційні запчастини. За його словами, це допоможе запобігти "появі таких товарів на полі бою", а також боротися з обходом санкцій проти Росії через Білорусь.

"Однак ми не можемо сидіти, склавши руки, – інша частина санкційного пакета має бути ухвалена негайно. Сподіваюся, нам не доведеться чекати цього так само довго", – підкреслив Ландсбергіс.

Напередодні стало відомо, що посли ЄС погодили запровадження нових санкцій проти Білорусі за її причетність до російської загарбницької війни.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз вирішив запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі у зв'язку з порушеннями прав людини до третьої річниці президентських виборів у країні, які міжнародна спільнота визнала сфальсифікованими.

ЄС запровадив загалом шість пакетів санкцій проти Білорусі, останній з яких набув чинності рік тому. Протягом кількох місяців в ЄС обговорювали нові обмежувальні заходи щодо Мінська через його участь у війні Росії проти України.

Раніше депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Крім того, євродепутати закликали ЄС напрацювати стратегію збереження незалежності Білорусі та її демократичного переходу.