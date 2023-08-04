Беларусь "откровенно разочарована" новыми санкциями от "лживого и лицемерного" ЕС

Министерство иностранных дел Беларуси в пятницу прокомментировало введенные Европейским Союзом накануне новые санкции против физических и юридических лиц, а также экспортные ограничения на товары двойного назначения.

Такое заявление в пятницу опубликовал белорусский МИД, пишет "Европейская правда".

В Минске заявили, что "откровенно разочарованы" решением Евросоюза ввести новые санкции, которые они считают "продолжением недружественной политики ЕС в отношении нашей страны, очередной попыткой неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства".

"Включение в санкционный перечень крупных белорусских субъектов хозяйствования, на которых работают тысячи белорусов, в очередной раз наглядно иллюстрирует лживые и лицемерные подходы Евросоюза", – говорится в заявлении белорусского МИД.

Также там заверили, что "любые внешние попытки сдержать развитие" Беларуси "изначально обречены на провал", и напомнили, что оставляют за собой право принять ответные меры.

Напомним, Совет Европейского Союза в четверг одобрил введение санкций против 38 физических и трех юридических лиц из Беларуси в связи с ухудшением ситуации с правами человека в стране.

Также Совет ЕС расширил запрет на экспорт в Беларусь ряда критических товаров и технологий, которые способствуют укреплению военного и технологического потенциала Беларуси. Также введен дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а еще – товаров и технологий, которые могут использовать в авиации и космической отрасли.

Ограничительные меры в отношении Минска из-за его участия в войне России против Украины в Брюсселе обсуждали в течение нескольких месяцев. В то же время глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис настаивает на дальнейшем усилении санкций против Беларуси.