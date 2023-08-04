Після Швеції заклики помститись паліям Корану почали розсилати і в Норвегії

Норвезька поліційна служба безпеки (PST) перевіряє повідомлення про розсилки текстових повідомлень у Норвегії із закликами помститись за спалення Корану, які нещодавно відбулись у Данії та Швеції.

Про це в коментарі NRK сказав старший радник PST Ейрік Веум, повідомляє "Європейська правда".

Підозрілі текстові повідомлення із закликами до мусульман помститися за спалення Корану, які нещодавно відбулися у Швеції та Данії, отримали користувачі кількох норвезьких номерів у четвер увечері.

Поліція Норвегії вважає, що йшлось про хакерську атаку "іноземної групи", мета якої, ймовірно, не мала релігійного підтексту.

Веум додав, що на тлі останніх подій зі спаленням Корану в сусідніх країнах норвезькі сили безпеки уважно стежать за ситуацією, але поки не бачать значних змін у рівні загрози.

"PST також веде тісний діалог з іншими суб'єктами в Норвегії та за кордоном щодо ситуації. Ми постійно аналізуємо, чи потрібно змінювати нашу оцінку загрозливої ситуації", – пояснив представник PST.

Раніше цього тижня низка громадян Швеції отримали анонімні СМС-повідомлення з закликами помститись за спалення Корану.

Останні дві акції зі спаленням Корану відбулись у Швеції і Данії в понеділок – паралельно з тим, як лідери 57 держав-членів Організації ісламської співпраці обговорювали, як їм реагувати на цю ситуацію.

На цьому тлі між мусульманськими країнами та насамперед Швецією спалахнула напруженість. Гостро на це зокрема реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.