После Швеции призывы отомстить поджигателям Корана начали рассылать и в Норвегии

Норвежская полицейская служба безопасности (PST) проверяет сообщения о рассылке текстовых сообщений в Норвегии с призывами отомстить за сожжение Корана, которые недавно состоялись в Дании и Швеции.

Об этом в комментарии NRK сказал старший советник PST Эйрик Веум, сообщает "Европейская правда".

Подозрительные текстовые сообщения с призывами к мусульманам отомстить за сожжение Корана, которые недавно состоялись в Швеции и Дании, получили пользователи нескольких норвежских номеров в четверг вечером.

Полиция Норвегии считает, что речь шла о хакерской атаке "иностранной группы", цель которой, вероятно, не имела религиозного подтекста.

Веум добавил, что на фоне последних событий с сожжением Корана в соседних странах норвежские силы безопасности внимательно следят за ситуацией, но пока не видят значительных изменений в уровне угрозы.

"PST также ведет тесный диалог с другими субъектами в Норвегии и за рубежом по ситуации. Мы постоянно анализируем, нужно ли менять нашу оценку угрожающей ситуации", – пояснил представитель PST.

Ранее на этой неделе ряд граждан Швеции получили анонимные СМС-сообщения с призывами отомстить за сожжение Корана.

Последние две акции с сожжением Корана состоялись в Швеции и Дании в понедельник – параллельно с тем, как лидеры 57 государств-членов Организации исламского сотрудничества обсуждали, как им реагировать на эту ситуацию.

На этом фоне между мусульманскими странами и прежде всего Швецией вспыхнула напряженность. Остро на это в частности реагировала Турция, которая тормозит вступление Швеции в НАТО.