У Швеції розсилали анонімні СМС із закликами помститись за спалення Корану

Низка громадян Швеції в ніч проти вівторка отримали анонімні СМС-повідомлення з закликами помститись за спалення Корану, служба безпеки країни про це знає.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SVT.

У повідомленнях, які надсилали з анонімних номерів, йдеться: "Ті, хто осквернив Коран, мусять заплатити за скоєне. Пропонуємо надіслати нам фото для помсти цим демонам".

У СМС також присутнє покликання на сайт, куди треба завантажувати фото, й пропозиція "особливої винагороди" – не уточнено, якої саме.

Фото: SVT

У Службі безпеки Швеції заявили SVT, що знають про ситуацію, але їм "складно вдаватись у подробиці своєї оперативної роботи". Шведська поліція в коментарі мовнику сказала, що почала розслідування.

Наразі невідомо ані ініціатора СМС-розсилки, ані того, скільки людей отримали повідомлення.

Нагадаємо, останні дві акції зі спаленням Корану відбулись у Швеції і Данії в понеділок – паралельно з тим, як лідери 57 держав-членів Організації ісламської співпраці обговорювали, як їм реагувати на цю ситуацію.

Між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.

На вихідних Данія також оголосила, що вивчить законні засоби припинення протестів за певних обставин, пов’язаних зі спаленням священних текстів.