У Швеції і Данії вкотре спалили Коран 

У Стокгольмі та Копенгагені у понеділок сталися чергові акції зі спаленням Корану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує шведське The Local та Reuters.

У Копенгагені священну книгу мусульман палили перед посольством Саудівської Аравії, тоді як у Стокгольмі – перед будівлею парламенту.

Про двох активістів у Швеції повідомляють, що вони іммігранти за походженням і вже проводили таку акцію у червні. Поруч зібралася невелика контрдемонстрація з критикою їхніх дій.

Акції відбулися паралельно з тим, як лідери з 57 країн мусульманського світу проводять відеоконференцію, де обговорять, як спільно реагувати на цю ситуацію.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом заявив у понеділок, що надіслав листи усім учасникам Організації ісламської співпраці, де засудив прояви ісламофобії та пояснив шведське законодавство щодо свободи зібрань та вираження поглядів.

Reuters повідомляє, що на найближчий час заплановані ще кілька акцій зі спаленням Корану.

Нагадаємо, в уряді Данії і Швеції вже розглядають можливість законодавчо заборонити спалення Корану чи інших священних книг, але партії правого спрямування в обох країнах висловлюються проти, заявляючи, що у питаннях свободи слова не можна йти на компроміси.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що "надзвичайно стурбований" потенційними наслідками цих акцій та обговорював ситуацію з прем’єркою Данії.