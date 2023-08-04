Данія посилює прикордонний контроль через спалення Корану

Данія посилить прикордонний контроль через нещодавні спалення Корану в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство юстиції країни.

Як йдеться у заяві, Національна поліція Данії поінформувала Міністерство юстиції про те, що за рекомендацією Данської служби безпеки та розвідки (PET) визнала за необхідне з 3 серпня 2023 року тимчасово посилити заходи на внутрішніх кордонах.

Очікується, що посилені прикордонні заходи діятимуть до 10 серпня 2023 року. Як зазначає PET, нещодавні спалення Корану вплинули на поточну картину загроз у країні.

За словами міністра юстиції Петера Хуммельгора, "влада визнала за необхідне на обмежений період активізувати зусилля поліції на кордонах Данії з міркувань безпеки".

"На мою думку, посилені заходи на кордоні підкреслюють серйозність ситуації. Уряд і влада дуже уважно стежать за розвитком подій", – резюмував посадовець.

Раніше повідомлялося, що в уряді Данії розглядали посилення прикордонного контролю на тлі акцій зі спаленням Корану, про що вже оголосила Швеція.

Перед цим в уряді Данії заявили, що вивчать законні способи заборонити акції зі спаленням Корану чи інших священних книг.

Останні дві акції зі спаленням Корану відбулись у Швеції і Данії в понеділок – паралельно з тим, як лідери 57 держав-членів Організації ісламської співпраці обговорювали, як їм реагувати на цю ситуацію.