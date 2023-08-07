Єрмак обговорив із радником Байдена посилення ППО півдня України для захисту портів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радником президента США із нацбезпеки Джейком Салліваном посилення протиповітряної оборони на півдні України, щоб захистити порти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке пресслужби Офісу президента про двосторонні переговори з представниками частини країн, які брали участь в зустрічі у Саудівській Аравії щодо майбутнього саміту "формули миру".

Єрмак і Салліван говорили про першочергові оборонні потреби України, зокрема посилення ППО на півдні для захисту портової інфраструктури, яку РФ цілеспрямовано обстрілює після виходу з так званої "зернової угоди".

Також були узгоджені спільні дії в контексті реалізації запропонованої Україною "формули миру" та підготовки до Глобального саміту миру.

"Відбувся обмін думками щодо підсумків Вільнюського саміту НАТО й подальших кроків на шляху до інтеграції України в Альянс. Андрій Єрмак позитивно оцінив початок переговорів зі США щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України", – зазначили у комюніке.

Крім того, Єрмак провів зустрічі з главами делегацій Іспанії, Катару, Німеччини, Норвегії, Польщі та Словаччини, Саудівської Аравії, Туреччини, Франції, Фінляндії та Японії, а також з радниками з нацбезпеки та зовнішньої політики лідерів Швеції, ПАР, Бахрейну, Канади, Італії, Данії, Кореї, а також керівником офісу президентки Єврокомісії.

Під час них йшлося переважно про подальші кроки за участі цих країн щодо організації саміту "формули миру" та поточні оборонні потреби України.

Нагадаємо, в Офісі президента України розповіли, що за результатами зустрічі у Саудівській Аравії щодо реалізації української "формули миру" більшість держав-учасниць визначилися, як зроблять свій внесок. Також зазначили, що країн-учасниць виявилося утричі більше, ніж на першій такій зустрічі у Копенгагені.

Неофіційно ЗМІ дізналися від європейських дипломатів, що на зустрічі вирішили сформувати робочі групи щодо ключових тем 10 пунктів "формули миру", а терміни саміту не визначили, але його організацію до кінця 2023 року вважають реальною.

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що саміт щодо "формули миру" вдасться організувати на осінь 2023 року.