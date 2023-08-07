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Єрмак обсудил с советником Байдена усиление ПВО юга Украины для защиты портов

Понедельник, 7 августа 2023, 07:32

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном усиление противовоздушной обороны на юге Украины, чтобы защитить порты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике пресс-службы Офиса президента о двусторонних переговорах с представителями части стран, участвовавших во встрече в Саудовской Аравии относительно будущего саммита "формулы мира".

Ермак и Салливан говорили о первоочередных оборонных потребностях Украины, в частности усиление ПВО на юге для защиты портовой инфраструктуры, которую РФ целенаправленно обстреливает после выхода из так называемой "зерновой сделки".

Также согласовали совместные действия в контексте реализации предложенной Украиной "формулы мира" и подготовки к Глобальному саммиту мира.

"Состоялся обмен мнениями по итогам Вильнюсского саммита НАТО и дальнейших шагов на пути к интеграции Украины в Альянс. Андрей Ермак положительно оценил начало переговоров с США по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины", – отметили в коммюнике.

Кроме того, Ермак провел встречи с главами делегаций США, Саудовской Аравии, Финляндии, Японии, Катара, Франции, ФРГ, Испании, Норвегии, Турции, Польши и Словакии, а также с советниками по нацбезопасности и внешней политике лидеров Швеции, ЮАР, Бахрейна, Канады, Италии, Дании, Кореи, а также руководителем офиса президента Еврокомиссии.

На них речь шла преимущественно о дальнейших шагах с участием этих стран по организации саммита "формулы мира" и текущих оборонных потребностях Украины.

Напомним, в Офисе президента Украины рассказали, что по результатам встречи в Саудовской Аравии по реализации украинской "формулы мира" большинство государств-участников определились, как сделают свой вклад. Также отметили, что стран-участниц оказалось втрое больше, чем на первой такой встрече в Копенгагене.

Неофициально СМИ узнали от европейских дипломатов, что на встрече решили сформировать рабочие группы по ключевым темам 10 пунктов "формулы мира", а сроки саммита не определили, но его организацию до конца 2023 года считают реальной.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что саммит по "формуле мира" удастся организовать на осень 2023 года.

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