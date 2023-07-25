Іспанія врятувала човен з 84 мігрантами, один із них загинув

Іспанська морська рятувальна служба поблизу острова Гран-Канарія врятувала човен, в якому перебували 84 мігранти з країн Африки.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство Reuters.

Повідомляється, що одного з мігрантів не вдалося врятувати, тоді як вісьмох – сімох чоловіків та одну жінку – доставили до лікарні.

Врятувавши мігрантів, екстрені служби допомогли їм зійти з судна та посадили деяких з них у візки, а одного з пасажирів довелося нести на ношах.

Уточнюється, що човен знаходився за 15,7 км від острова Гран-Канарія, а мігрантів доставили в порт міста Аргінегін близько 5 ранку за місцевим часом.

Атлантичний міграційний маршрут вважається одним із найсмертоносніших у світі. Зазвичай він використовується мігрантами з країн Африки, що розташовані на південь від пустелі Сахара, щоб потрапити до Європи.

Раніше повідомлялося, що грецька берегова охорона врятувала майже 100 мігрантів на човнах біля узбережжя своєї країни.

Як повідомлялося, кількість загиблих на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік оцінюють у приблизно 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.