Возле Италии затонули две лодки с мигрантами: двое погибших, десятки пропавших без вести

Два человека погибли и еще около 30 считаются пропавшими без вести после аварий двух лодок с мигрантами у итальянского острова Лампедуза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила береговая охрана Италии, информирует Reuters.

Отмечается, что 57 человек удалось спасти. В рамках отдельной операции 34 мигранта с помощью вертолета забрали со скалы на Лампедузе, на которой они находились с конца пятницы после другого кораблекрушения, сообщила итальянская горноспасательная служба.

Береговая охрана страны заявила, что в субботу провела сложную спасательную операцию к югу от Лампедузы, подобрав пассажиров двух затонувших лодок с мигрантами, которые, вероятно, отправились из Туниса.

По свидетельствам спасенных мигрантов, одно судно перевозило 48 человек, второе – 42. Как сказано в сообщении ANSA, тела погибших, а также уцелевших вытащили из воды в 46 км к юго-западу от Лампедузы.

За последние несколько дней, по данным властей, на остров прибыло более двух тысяч человек, которых итальянские патрульные катера и неправительственные организации спасли в море во время сильных ветров вокруг острова.

По информации МВД Италии по состоянию на пятницу, в этом году в страну прибыло почти 92 тысячи мигрантов, по сравнению с примерно 43 тысячами за тот же период 2022 года.

Ранее сообщалось, что на Лампедузу, самый южный остров Италии, всего за два дня прибыли две тысячи мигрантов, отправляющихся на небольших лодках преимущественно из Туниса.

Напомним, в середине апреля Италия ввела чрезвычайное положение из-за резкого роста количества мигрантов, прибывающих через Средиземное море.

По оценкам проекта Международной организации по миграции, на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год погибли около 3800 человек, что больше всего с 2017 года.