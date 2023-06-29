На найпівденніший острів Італії за два дні прибули 2 тисячі мігрантів

На Лампедузу, найпівденніший острів Італії, лише за останні два дні прибули 2 тисячі мігрантів, що вирушають на невеликих човнах переважно з Тунісу.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

За минулу ніч на острів прибули майже 700 людей – чотирнадцятьма човнами, у яких перебували від 27 до 133 осіб.

За середу на острів прибули 1292 мігранти. На основному пункті прийому, попри те, що звідти людей постійно розвозять далі, на ранок у четвер було понад 2 тисячі людей.

За місце на човні люди платять від 1200 до 7000 туніських динарів (від 350 до 2000 євро). Частина човнів вирушили з Тунісу, ще частина – з Лівії.

Прибуваючі люди – громадяни Марокко, Єгипту, Сомалі, Еритреї, Судану, Пакистану та інші.

Лампедуза – найпівденніший острів Італії, розташований за 140-280 кілометрів від узбережжя Африки, що перетворило його на популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море.

Нагадаємо, в середині квітня Італія запровадила надзвичайний стан через різке зростання кількості мігрантів, що прибувають через Середземне море.

В Італії побоюються ще більшого напливу мігрантів через загострення у Судані, що, ймовірно, змусить багатьох втікати з країни.

За оцінками проєкту Міжнародної організації з міграції, на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік загинули близько 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.