Проти міністра оборони Литви почали розслідування щодо розголошення таємних даних

У понеділок Генеральна прокуратура Литви заявила, що розпочала досудове розслідування після того, як міністр оборони Арвідас Анушаускас поділився у Facebook подробицями угоди про закупівлю танків.

Заяву прокуратури наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

"У відповідь на заяву депутата Агне Ширінскене про можливе розголошення службової таємниці Генеральна прокуратура вирішила розпочати досудове розслідування", – йдеться у повідомленні.

"Детальніша інформація про хід і результати цього досудового розслідування буде надана громадськості якнайшвидше і до того часу, поки це не шкодитиме розслідуванню", – додано в заяві.

Минулого тижня Анушаускас зазнав критики з боку президента та інших офіційних осіб після того, як він розкрив плани країни щодо придбання німецьких танків Leopard.

Президент Науседа стверджує, що інформація була позначена як "для службового користування".

Анушаускас заперечив це, кажучи, що Литва й раніше заявляла, що придбає ці танки.

Раніше повідомлялося, що Литва планує придбати танки на 2 млрд євро – це стане найбільшою оборонною закупівлею країни.