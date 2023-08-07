Против министра обороны Литвы начали расследование за разглашение секретных данных

В понедельник Генеральная прокуратура Литвы заявила, что начала досудебное расследование после того, как министр обороны Арвидас Анушаускас поделился в Facebook подробностями сделки о закупке танков.

Заявление прокуратуры приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

"В ответ на заявление депутата Агне Ширинскене о возможном разглашении служебной тайны Генеральная прокуратура решила начать досудебное расследование", – говорится в сообщении.

"Более подробная информация о ходе и результатах этого досудебного расследования будет предоставлена общественности как можно быстрее и до тех пор, пока это не будет вредить расследованию", – добавлено в заявлении.

На прошлой неделе Анушаускас подвергся критике со стороны президента и других официальных лиц после того, как он раскрыл планы страны по приобретению немецких танков Leopard.

Президент Науседа утверждает, что информация была обозначена как "для служебного пользования".

Анушаускас опроверг это, говоря, что Литва и ранее заявляла, что купит эти танки.

Ранее сообщалось, что Литва планирует приобрести танки на 2 млрд евро – это станет крупнейшей оборонной закупкой страны.