У США розповіли про співпрацю з МКС та Україною в розслідуванні воєнних злочинів

Очільник американського Міністерства юстиції Меррік Гарленд у понеділок підтвердив співпрацю США з Міжнародним кримінальним судом і українськими прокурорами для розслідування скоєних Росією воєнних злочинів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AP, про це Гарленд розповів у виступі перед Американською асоціацією юристів у місті Денвер, штат Колорадо.

Американський генпрокурор зауважив, що нещодавно Конгрес полегшив співпрацю США з Міжнародним кримінальним судом у розслідуванні справ іноземних громадян, пов'язаних з Україною.

"Ми не чекаємо закінчення бойових дій, щоб домогтися правосуддя і притягнення винних до відповідальності. Ми тісно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами для збору доказів і підготовки справ, щоб бути готовими, коли прийде час, притягнути винних до відповідальності", – підкреслив Гарленд.

Гарленд перерахував допомогу, яку США надають Україні в контексті розслідування воєнних злочинів – від тренінгів щодо екологічних злочинів до розробки захищеної електронної системи управління справами.

Згадав він і арешт 500 мільйонів доларів підсанкційних активів у США та понад три десятки обвинувальних актів, які Мін’юст США виніс для забезпечення дотримання санкцій.

"Україна повинна робити три речі одночасно: вести війну, розслідувати військові злочини і забезпечити, щоб по інший бік війни було справедливе суспільство. (Для Міністерства юстиції США. – Ред.) велика честь бути разом із ними", – додав Гарленд.

У виступі перед американськими правниками він також закликав приватних адвокатів добровільно допомагати українським жертвам, нагадавши, як його бабуся і сім'я його дружини змогли втекти з Європи як біженці до США й уникнути Голокосту.

Як відомо, США не підписали Римський статут, на основі якого працює Міжнародний кримінальний суд. Позиція американських адміністрацій полягала в тому, що МКС не може мати юрисдикцію над громадянами країн, які не є учасницями Римського статуту – навіть якщо воєнні злочини відбуваються на території країни, яка його підписала, як от Україна.

Водночас ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден таємно дав розпорядження уряду почати передавати докази російських воєнних злочинів в Україні до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Цю інформацію підтвердив український генпрокурор Андрій Костін.