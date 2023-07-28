Білий дім відмовився коментувати співпрацю США з судом в Гаазі щодо злочинів Росії

У Білому домі відмовилися від коментарів про можливу співпрацю США з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі щодо розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Європейська правда".

Вона нагадала позицію президента США Джо Байдена, який заявляв, що виконавці та співучасники воєнних злочинів та інших звірств в Україні мають бути притягнуті до відповідальності.

"Як ви знаєте, ми підтримуємо низку міжнародних механізмів для виявлення і притягнення до відповідальності винних, в тому числі через Офіс генпрокурора України, спільну слідчу групу Євроюсту і Моніторингову місію ООН з прав людини, експертні місії, створені в рамках Московського механізму ОБСЄ, а також, зокрема, Міжнародний кримінальний суд", – зазначила Жан-П’єр.

Речниця додала, що США відправили групи міжнародних слідчих і прокурорів для надання допомоги українському Офісу генпрокурора в документуванні, збереженні та підготовці справ про воєнні злочини РФ.

"Щодо конкретно МКС… ми не будемо заглиблюватися в деталі співпраці, що відповідає практиці суду розглядати запити про співпрацю конфіденційно. Тож ми будемо дуже обережними і продовжуватимемо цю традицію, яка існує вже певний час", – підкреслила речниця Білого дому.

Вона також відмовилась відповідати на запитання журналіста нібито про "зміну політики" США у цьому питанні, оскільки країна не підписала Римський статут, на основі якого працює Міжнародний кримінальний суд.

Напередодні ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден таємно дав розпорядження уряду почати передавати докази російських воєнних злочинів в Україні до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Цю інформацію підтвердив український генпрокурор Андрій Костін.

Минулого року Конгрес законодавчо дозволив США ділитися критичними доказами воєнних злочинів і розвідданими з Міжнародним кримінальним судом. Але попри це, Пентагон не передав свої дані МКС.

У Міноборони США побоювалися створення прецеденту, що може прокласти шлях для судового переслідування американських військових.

Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що США мають намір передати Міжнародному кримінальному суду дані про воєнні злочини РФ.