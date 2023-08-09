В Грузии количество жертв стихийного бедствия возросло до 20 человек

В курортном грузинском поселке Шови обнаружили уже 20 жертв оползня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, информируют "Новости-Грузия".

По информации местных властей, продолжаются круглосуточные поиски 14 граждан, которых считают пропавшими без вести.

В то же время Служба по управлению чрезвычайными ситуациями исключила из списка пропавших одного человека, который оказался жив и находится в Тбилиси.

Как заявил министр регионального развития Ираклий Карселадзе, мужчину ошибочно включили в список пропавших без вести в Шове после того, как его близкие передали неверные данные, сообщив, что тот не выходит на связь.

Накануне в Грузии подтвердили гибель 19 человек в результате оползня в курортном поселке Шови.

Ранее сообщалось, что в зоне стихийного бедствия в грузинском поселке Шови, где на прошлой неделе произошел масштабный оползень, внезапно умер полицейский.

Перед этим стало известно, что одна из погибших – гражданка Украины. Это украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною" Алина Поликовская.