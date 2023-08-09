Британія оголосила про угоду з Туреччиною для боротьби з потоком нелегалів

Велика Британія домовилася про укладення угоди з Туреччиною, спрямованої на уповільнення потоку нелегальних мігрантів.

Про домовленості повідомила глава МВС Британії Суелла Браверман, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Проблема нелегальної міграції посідає важливе місце у політичному порядку денному Британії напередодні виборів, які мають відбутися наступного року.

Уряд заявив, що він підтримає створення нового турецького поліцейського центру, який розвиватиме існуючу співпрацю у галузі правоохоронної діяльності.

Відповідно до нового меморандуму про взаєморозуміння, буде прискорено обмін митними даними.

"Наше партнерство з Туреччиною, близьким другом і союзником, дозволить нашим правоохоронним органам спільно вирішувати цю міжнародну проблему і боротися з ланцюжком постачання малих суден", – заявила Браверман.

Меморандум включає спільні поліцейські операції для боротьби з бандами контрабандистів.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак зробив скорочення кількості нелегальних мігрантів, які прибувають до Британії, однією з ключових обіцянок цього року.

Цього тижня Британія, попри протести, почала перевозити деяких мігрантів на велику житлову баржу на південному узбережжі країни, вирішуючи проблему готелів для тих, хто прибуває до берегів країни на невеликих човнах.

Деякі правозахисні групи заявили, що розміщення людей на борту баржі є негуманним.

Нагадаємо, у червні Апеляційний суд у Британії скасував судове рішення, що визнавало прийнятним план уряду відправляти до Руанди шукачів притулку, які прибувають до Британії.

Британський уряд пообіцяв оскаржити рішення.